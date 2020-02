Galatasaray'ın eski futbolcu Cana, Stadyum Müzesi'ni gezdi

\"İstanbul ve Galatasaray benim için çok önemli\"

2010-2011 sezonunda Galatasaray forması giyen Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi\'ni ziyaret etti.

Hayatını anlatan bir belgesel filminin yapımı için İstanbul\'a gelen Cana, müzeyi ziyaret etmesinin yanı sıra stadyum turu da yaptı. Arnavut futbolcuya ziyareti sırasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik de eşlik etti.

\"İSTANBUL VE GALATASARAY BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"

Ziyaret sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cana, \"Bir proje yapıyoruz Arnavutluk\'ta. Benim hayatım ve kariyerim hakkına bir belgesel çekiyoruz ve oynadığım tüm şehirlere gittik. Son olarak İstanbul\'a geldik. Sadece 1 sene oynamış olsam da İstanbul ve Galatasaray benim için çok önemli. Hep Galatasaray taraftarıydım ve hala da taraftarıyım. Buraya gelip müzeyi de gezme şansı bulmak, fantastik objeleri görmek, eski dostlarla hasret gidermek çok güzel\" dedi.

Bu statta gol atan ilk yabancı oyuncu olduğunu hatırlatan Lorik Cana, \"Türk Telekom Stadyumu\'nda 1 golüm var ki o da beni bu statta gol atan ilk yabancı yapıyor. Eskişehir\'e karşıydı maç. Servet ilk golü atmıştı burada. Benim hem eski Ali Sami Yen\'de hem de burada maça çıkma şansım oldu ki bu güzel bir ayrıcalık\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY\'IN LİGİ KAZANMA POTANSİYELİ VAR\"

Spor Toto Süper Lig\'deki lig yarışı hakkında yorum yapan Cana, \"Ben her sene Galatasaray\'ı takip ediyorum. Çünkü ben bir Galatasaray taraftarıydım ve ligde çok iyi gidiyorlar. Çok zor bir lig yarışı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Ama Galatasaray\'ın ligi kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Benim burada oynadığım zaman kötü bir sezondu. Ama buna rağmen taraftarla çok iyi bir ilişkim oldu. Galatasaray taraftarının benim gözümde yeri her zaman ayrıdır. Her zaman da arkadaşlarıma, yakınlarıma Galatasaray taraftarından bahsederim\" diyerek sözlerini noktaladı.

