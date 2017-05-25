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Spor

Galatasaray'ın eski başkanlarından Prof. Ali Tanrıyar hayatını kaybetti

Galatasaray, onun başkanlığının ilk yılında tam 13 dalda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir rekorun altına imza atmıştı

25 Mayıs 2017 11:23

Galatasaray'ın eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Tanrıyar'ın cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi.

Ali Tanrıyar kimdir?

Ali Tanrıyar, 1914 yılında Yunanistan’ın Drama Sancağı Pravişte Kazası (Kavala) Palihor Köyünde doğdu. 1923’te Yunanistan’dan ailesiyle birlikte göç ederek Manisa’nın Kırkağaç ilçesine yerleşti. Kırkağaç ilk okulunu birincilikle bitirdi. Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Dahiliye ihtisası yaptı. Galatasaray Lisesi‘nde 1935’ten 1942’ye kadar spor işlerine baktı.

ANAP partisinin kurucusu ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bacanağı da olan Tanrıyar, 1 yıl bakanlık, 8 yıl da milletvekilliği yaptı.

1973 – 1983 yılları arasında başhekimliğini yaptığı Taksim Hastanesi’nden ayrıldı ve 1983-1991 yılları arasında İstanbul’dan milletvekili seçildi ve iki dönem İçişleri Bakanlığı yaptı. Ali Tanrıyar bakanlığı bıraktıktan sonra, 1986-1990 yılları arasında iki dönem Galatasaray Kulübü Başkanlığı’na seçildi.

Galatasaray’da istikrarın yakalanması ve her türlü sportif başarının temellerinin atılmasında öncü rol üstlendi; bu yolda kulübün başkanı olduğu sürece bozulan mali durumu düzeltti, futbol takımını çok üst seviyelere çıkardı ve UEFA Kupası’nı kazanacak takımın temellerini attı.

Galatasaray, onun başkanlığının ilk yılında tam 13 dalda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir rekorun altına imza attı.

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