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GALATASARAY'IN EN İSTİKRARLISI, 33'LÜK AYHAN İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2010 12:43

-GALATASARAY'IN EN İSTİKRARLISI, 33'LÜK AYHAN İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki en istikrarlı oyuncusu, takımın en yaşlısı Ayhan Akman oldu. Ligde ilk yarıda oynanan 17 maçın 16'sında forma giyen 33 yaşındaki Ayhan, ilk 11'de çıktığı bütün maçlarda 90 dakika sahada kalarak 1440 dakika oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte Ayhan'ı bir diğer tecrübeli futbolcu Lucas Neil izliyor. Avustralyalı futbolcu 17 maçın 16'sında oynayıp, 1395 dakika forma giyerek en istikrarlı futbolculardan biri olarak dikkat çekti. -BİN DAKİKAYI GEÇEN 3 OYUNCU DAHA- Galatasaray'da, Ayhan ve Neill dışında, Servet, Ufuk ve Pino bin dakika barajını geçen futbolcular oldular. İlk yarıda 14 maç oynayan iki futbolcudan Servet 1234, kaleci Ufuk 1232 dakika sahada kalırken, Pino ise 12 maçta oynayıp 1083 dakika forma giydi. -ARDA VE BAROS SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI- Galatasaray'da en etkili futbolcular arasında yer alan Arda ve Baros, ligde ilk yarıda sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamadılar. Uzun süredir sakat olan Baros, 8 maçta forma giyip 554 dakika oynayabildi. İlk yarı boyunca sakatlıkla boğuşan ve yeni düzelen Arda ise sadece 4 maçta oynayıp 295 dakika sahada kaldı. -SERDAR ÖZKAN HAYAL KIRIKLIĞI- Beşiktaş'tan büyük ümitlerle transfer edilen Serdar Özkan da sarı-kırmızılı ekipte hayal kırıklığı yarattı. Serdar, sadece 2 maçta toplam 94 dakika oynayabildi. Yeni transfer Musa Çağıran ise genellikle A2 takımında forma giyerken, Spor Toto Süper Lig'de ise Konyaspor ile oynanan ligin ilk yarısının son maçının son dakikasında oyuna girebildi. -İLK YARI KARNESİ- Galatasaray'da ligin ilk yarısında futbolcuların oynama performansları şöyle: Futbolcu            Maç   İlk 11  Toplam ------------        ---   ------  ------ Ayhan Akman          16     16     1440 Lucas Neill          16     16     1395 Servet Çetin         14     14     1234 Ufuk Ceylan          14     14     1232 J.Pablo Pino         13     12     1083 Harry Kewell         13     11      903 Mustafa Sarp         10      9      841 Hakan Balta          10     10      834 Sabri Sarıoğlu       11      9      808 Lorik Cana           13     11      800 Barış Özbek          12      7      687 Emiliano Insua       10      7      676 Zvjezdan Misimoviç    9      8      628 Ali Turan             9      7      605 Milan Baros           8      6      554 Elano Blumer          8      7      507 Serkan Kurtuluş       7      6      468 Aydın Yılmaz         10      3      462 Gökhan Zan            6      4      383 Aykut Erçetin         4      3      297 Arda Turan            4      3      295 Mehmet Batdal         6      0      182 Emre Çolak            6      1      162 Çağlar Birinci        3      1      145 Serdar Özkan          2      1       94 Anıl Dilaver          1      1       85 Musa Çağıran          1      0        1  

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