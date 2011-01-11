Galatasaray'ın efsaneleri Ali Sami Yen için buluştu

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Ali Sami Yen'in tarihçesi

Ali Sami Yen Stadı'nın koltukları satışa çıkarıldı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cüneyt Tanman, Cevat Prekazi, Tanju Çolak, Erhan Önal, Savaş Koç, Tarık Hosic, Mirsat Kovacevic ve İlyas Tüfekçi, Mecidiyeköy'deki Galatasaray Store Outlet Mağazası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya gelerek ve Sarı-kırmızılı takımın son maçına çıkacağı Ali Sami Yen Stadı'yla ilgili anılarını anlattılar.Ali Sami Yen Stadı'nda çok güzel günler yaşadıklarını ifade eden Sarı-kırmızılı takımın eski kaptanlarından Cüneyt Tanman, 'Unutamayacağımız maçlar var. 14 yıl aradan sonra şampiyon olduğumuz Eskişehirspor maçı, Neuchatel Xamax maçı var. Ali Sami Yen Stadı'nda muhteşem günlerimiz oldu. O günlerde 30-40 bin seyircinin izlediği maçlardı. Bizim oynadığımız dönem, Galatasaray'ın Avrupa'daki başarıların başlangıcıydı. Bizden sonraki dönemde bu statta Türkiye'yi gururlandıracak sonuçlar alındı. Ali Sami Yen Stadı'nın kapanması hepimiz için üzücü. Ali Sami Yen Stadı ruhu, Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'ya taşınması halinde daha büyük başarılara imza atılacaktır' dedi. Tanju Çolak da Ali Sami Yen Stadı'nda Karşıyaka'ya attığı golü unutamadığını belirterek, şunları söyledi:Ali Sami Yen Stadı'nda yaşananları unutmam mümkün değil. Zor şartlarda bir araya gelmiş, belki de Türk futbolu için gelmiş geçmiş en özel kadro büyük başarılara imza attı. Çok güzel günler yaşadık. Karşıyaka'ya attığım golü hiç unutamam. Savaş Koç'tan bana güzel bir orta yapmasını istedim. O günlerde araç telefonları yeni çıkmıştı. Savaş da benden 'İyi bir orta yaparım ama araç telefonu alırsan' demişti. Ben de jeneriğe girecek bir gol attırması şartıyla kabul ettim. O maçta yarım rövaşatayla hayatımın en güzel gollerinden birini attırdı. Maç bitiminde araç telefonu aldık. Arabası yoktu ama araç telefonu vardı.'Cevad Prekazi ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Köln'de oynanan maçta Monaco'ya attığı golün hatırlatılması üzerine, 'Unutulmaz ama o gol Ali Sami Yen'de değildi. Çok üzüntülüyüm. Bu stadı çok sevdim. Hiç bir zaman unutamam. İngiltere'de de Wembley Stadı yıkılmıştı, ama yeniden yapıldı. Keşke Ali Sami Yen Stadı kalsaydı. Başarımızda taraftarların desteği büyüktü. Bizim için 12. adamdan fazlasıydılar. Her maçta, en zor durumlarda bize moral veriyorlardı. 14 sene sonra şampiyon olduk. Artık yeni statta yine tarih yazacaklar. Biz de taraftar olarak her zaman onlarla birlikte olacağız' ifadesini kullandı.Fenerbahçe maçlarını unutamadığını vurgulayan Tarık Hosic, 'İlk çıktığım maç Fenerbahçe maçıydı. İlk maçımda, daha sonraki maçlarda da gol attım. Saraybosna'da yaşıyorum ama kalbim Ali Sami Yen'de kaldı' dedi. İlyas Tüfekçi de ilk milli maçını ali Sami Yen'de oynadığını belirterek, 'Milli takımdaki ilk golümü bu statta attım. Ancak 1986-87 sezonunda Eskişehirspor ile şampiyonluğu bize getiren maçı unutamıyorum. Ali Sami Yen Stadı bize güç veriyordu, kendimizi çok güçlü hissediyorduk. Yeni stadımız da Ali Sami Yen Stadı gibi Galatasaray'ın gerçek kalesi olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.Mirsad Kovacevic ise şu ifadeyi kullandı: 'Profesyonel olarak 16 yıl futbol oynadım. Ancak en güzel ve en başarılı günlerimi Galatasaray ve Ali Sami Yen'de geçirdim.' Erhan Önal, Ali Sami Yen Stadı'nda unutulmaz hatıraları olduğunu kaydederek ancak Türk Telekom Arena ile Galatasaray'ın yeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Son olarak Savaş Koç da, Galatasaray'da yaşadığı günleri unutamadığını ve eski oyuncularla yeniden bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.Düzenlenen basın toplantısının ardından taraftarlara imza dağıtan efsane futbolcular, bu akşam Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak gösteri maçıyla son kez Ali Sami Yen Stadı'nın yeşil sahasında top koşturacak.- 1993’te, Taksim Stadı’nın Galatasaray’a ait olan hisselerinin Güneş Kulübü’ne devredilmesinden sonra dönemin başkanı Ali Haydar Bey, Mecidiyeköy’deki arsayı satın aldı.- 1 Aralık 1936’da törenle temel atıldı ve öylece kaldı.- 1940’da Taksim Stadı’nın yıkılması ile yeni stadı yapmak zorunluluk haline geldi. Sonunda, yol tarafındaki tribünün karşısı hariç, üç tribün (tahta ve demir tribünler) yapıldı ve 3 Eylül 1944’de Elektrik-Emniyet maçıyla yeni stat açıldı.- Galatasaray buradaki ilk maçını 24 Eylül 1944’de Süleymaniye ile yaptı. Daha sonra tribünler beton olarak yeniden inşa edildi. Ancak, sadece antrenman sahası olarak kullanıldı. Hatta, 1956 yılında Brezilya Milli Takımı da antrenmanını burada yaptı.- Sonunda, bugünkü Ali Sami Yen Stadı’nın temeli 1960’da atıldı. Ancak inşaatına 1962 yılında başlanır ve iki yıl süren inşaat 14,5 milyon liraya mal oldu.- Galatasaray Kongresi, stada Ali Sami Yen adının verilmesi kararını aldı. Ali Sami Yen Stadı’nın işletme hakkı, 30 yıllığına Galatasaray Spor Kulübü’ne verildi.- Bu yeni stattaki ilk maç Türkiye ile Bulgaristan arasında 20 Aralık 1964’de oynandı.- Galatasaray ise, bu stattaki ilk maçını 29 Eylül 1965’da Kupa Galipleri Kupası rövanş maçında, İsviçre’nin FC Sion takımına karşı oynayıp 2-1 kazandı. İlk golünü 33. dakikada Uğur Köken, ikinci golünü 57. dakikada Ayhan Elmastaşoğlu attı.- Galatasaray bu stattaki ilk lig maçını, 29 Ocak 1966 tarihinde İstanbulspor’a karşı oynadı ve maçı 5-1 kazandı. Golleri, 2. dakikada Ayhan Elmastaşoğlu, 13. dakikada Ergün Acuner, 35. dakikada Yılmaz Gökdel, 43. dakikada Ergün Acuner ve 86. dakikada Metin Oktay attı.Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta içerisinde tamamı sökülen stadın koltuklarının, Yataş firması tarafından üretilecek ilave bir modülle kısa bir süre sonra Galatasaray Store ve belirli Yataş mağazaları başta olmak üzere seçkin satış noktalarında satışa çıkarılacağı bildirildi.Üzerinde Galatasaray logosunun ve ''Ali Sami Yen Sonsuza Kadar'' vinyetinin bulunduğu sertifikalı Ali Sami Yen Stadı koltuklarının, kapalı-açık tribün koltukları ve numaralı tribün koltukları olarak iki farklı fiyattan satılacağı kaydedildi.