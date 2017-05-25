Galatasaray'ın 'Efsane Başkanı' Ali Tanrıyar vefat etti

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar, 103 yaşında vefat etti.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tanrıyar'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "1986-1990 yıllarında iki lig, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Galatasaray'ın efsane başkanı, eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.