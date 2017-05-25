T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın 'Efsane Başkanı' Ali Tanrıyar vefat etti

Tanrıyar, 103 yaşındaydı

25 Mayıs 2017 12:45

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar, 103 yaşında vefat etti.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Tanrıyar'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "1986-1990 yıllarında iki lig, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Galatasaray'ın efsane başkanı, eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

Ali Tanrıyarvefat ettiGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24