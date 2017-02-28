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Spor

Galatasaray'ın derbi galibiyeti hasreti 8 maça çıktı

Sahasındaki son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, son 3 karşılaşmada 8 puan yitirdi

28 Şubat 2017 10:56

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, düşüşünü sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın 47. dakikada Talisca'nın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kaybederken, ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 19. haftasında Kayserispor'a evinde 2-1 yenilen Galatasaray, 20. haftada Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Türk Telekom Arena'da bu kez Beşiktaş'a mağlup olmaktan kurtulamadı.

Sahasındaki son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, son 3 karşılaşmada 8 puan yitirdi.

Şampiyonluk hayalleri yara aldı

Galatasaray, derbi maçında mağlup olduğu lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora soktu.

Kazanması halinde farkı 4'e indirip, yeniden ümitlenecek olan sarı-kırmızılılar, 22. hafta sonunda 40 puanda kaldı ve rakibinin puanını 50'ye çıkarmasını önleyemedi.

Derbilerde galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a yenilerek derbi maçlardaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Tudor da çare olamadı

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, kötü gidişi önleyemedi.

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