-Galatasaray'ın değeri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Galatasaray Kulübü'nde profesyonel futbol takımı ve futbol akademisinin toplam değerinin 146 milyon avro olduğu açıklandı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İMKB'ye yapılan açıklamada, şirket aktiflerinin değerlemesi konusunda Galaxy Sports Management Ltd. tarafından, ''Profesyonel Futbol Takımı ve Futbol Akademi Değerleme Raporu'' hazırlandığı kaydedilirken, ''Bu rapora göre profesyonel futbol takımı ve futbol akademinin toplam değeri 146 milyon 730 bin 763 avro (322 milyon 44 bin 679 lira) olarak belirlenmiştir'' denildi. Ayrıca, 17 Mart 2011 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, şirketin taraf olduğu lisans sözleşmesi çerçevesinde 2029-2030 dönemi sonuna kadar tahmin edilen ve sözleşme kapsamındaki yayın hakkı gelirleri, UEFA performans gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının, yüzde 12,03 indirgeme oranı ile bugünkü değerinin 936 milyon dolar (1 milyar 475 milyon 323 bin 200 lira) olarak tespit edildiği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi: ''Rapora konu edilen ve lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının yüzde 12,03 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 328 milyon dolardır (516 milyon 993 bin 600 lira). Buna göre maddi olmayan duran varlıkların 10 Mart 2011 tarihindeki değeri ile 30 Kasım 2011 tarihindeki kayıtlı değerleri arasındaki 161 milyon 937 bin 384 lira tutarındaki değer artışı ve sözleşmelerden kaynaklanan 516 milyon 993 bir 600 lira tutarındaki değer artışı özkaynaklar üzerinde yansıtılınca, özkaynakların değeri pozitif 505 milyon 101 bin 641 lira çıkmakta ve şirketimizin özvarlığının korunduğu görülmektedir.''