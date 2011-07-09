-GALATASARAY'IN BÜTÇESİ REVİZE EDİLEREK KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Galatasaray Kulübü'nün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'nın son bölümünde, kulübün 2011 yılı bütçesi revize edilerek kabul edildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ünal Aysal yönetiminin talep ettiği yetkilerin oy çokluğuyla kabul edilmesinden sonra, revize bütçe de onaylandı. Galatasaray'ın 27 Mart'ta gerçekleştirilen olağan mali genel kurul toplantısında, Sportif A.Ş. dışında 94 milyon 109 bin 227 lira belirlenen gelir bütçesi 105 milyon 797 bin 589 lira olarak, 93 milyon 679 bin 236 lira belirlenen gider bütçesi ise 104 milyon 100 bin 728 lira olarak revize edildi. Ayrıca, 9 milyon 495 bin lira olarak belirlenen toplam duran maddi varlıklar yatırımı 28 milyon 470 bin liraya yükseltilirken, Türk Telekom Arena yatırımının 4 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarılması dikkati çekti. Bu arada, Pamukspor Tesisleri'nin kiralanması anlaşması da mali genel kurul toplantısında genel kurul üyelerince onaylandı. Galatasaray Kulübü'nün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı sona erdi.