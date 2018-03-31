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Spor

Galatasaray'ın borcunun 2 milyar 883 milyon lira olduğu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu bildirildi

31 Mart 2018 18:16

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu bildirildi.
2018 yıllı olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.
Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 olduğu açıklandı. Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı.
Kulübün 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olarak gerçekleşmişti.

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

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