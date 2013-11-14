Galatasaray'ın borcu ne kadar?

Tevfik Fikret Salonu'nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sarı-kırmızılı yönetimden Başkan Ünal Aysal'ın yanı sıra Özkan Olcay, Mete İkiz, Ahmet Yüce Ocaklı, Mehmet Karlı, Emir Sarıgül, Necati Demirkol, Aka Gündüz Özdemir ve Adnan Nas da hazır bulundu.

Toplantının ilk bölümünde kürsüye gelen yönetim kurulu üyesi Mete İkiz, kulüp ve bağlı ortaklıklarının eylül 2013 sonu itibariyle 9 aylık döneme ait kesin olmayan hesap özeti ile özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarını divan kurulu üyelerine aktardı.

İlk 9 aylık dönemde 195.257.585 lira alacak, 401.405.578 lira da borç oluştuğunu aktaran İkiz, eylül ayı sonu itibariyle konsolide net borç alacak farkının 522.083.452 lira (256.652.961 ABD Doları) olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Özellikle 61,1 milyon liraya ulaşan Türk Telekom Arena gelirlerinin, yayın haklarının da üzerine çıkarak en önemli gelir kalemi haline geldiğini anlatan Mete İkiz, banka kredilerinin ise 271.849.099 lira seviyesinde olduğunu vurguladı. Kredilerin yüzde 75'inin kısa vadeli, yüzde 25'inin ise uzun vadeli olduğuna dikkati çeken, kur farkından dolayı da bu dönemde 54.9 milyon lira gider oluştuğunu anlatan İkiz, kredilerin yeniden finansmanı için çalışmaları bulunduğunu, bu şekilde faizleri daha makul seviyelere çekmeyi ve kredileri uzun vadeye yaymayı hedeflediklerini anlattı.

Öte yandan, kulübün toplam temlik ve teminatlarının ise 1.280.041.652 lira olduğunun altını çizen Mete İkiz, bu ay sonu itibariyle Vakıfbank'a olan borcun kapanacağını ve teminatlarda 244,8 milyon liralık bir azalma olacağını belirtti.

Tüzük tadili için yeni çalışma

Galatasaray Kulübü'nün 2010 yılında değiştirilen tüzüğün muhtelif maddelerinde, 3 yıllık uygulama esnasında tespit edilen eksiklik veya aksaklıkların düzeltilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması kararı alındı.

Toplantıda, ilgili çalışmanın kapsamı, yöntemi ve zamanlaması hakkında görüşme açılırken, söz alan üyeler, bir değişiklik yapılmasının zaruri olduğuna dikkati çektiler. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, oluşturulacak komisyonda görev almak isteyen üyelerin aralık ayı toplantısına kadar başvuruda bulunmalarını ve gelecek ayki toplantıda konunun netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'Aldığımız kararlar nedeniyle çok eleştiriliyoruz'

Güncel konulardaki konuşmaların ardından yönetim kurulu adına kürsüye gelen Mehmet Karlı, "Geçtiğimiz 1-2 ay içinde aldığımız idari kararlardan ötürü, bazı riskli kararlardan ötürü, çok eleştiriliyoruz. Son 2 ayda bazı eleştirilerin sınırı geçtiği, yönetim kurulunun şahsını hedef aldığı, hatta başkanlık makamını hedefe alan ifadeler olduğu gördük. Ancak bugün , çoğulcu tartışmanın nasıl olacağını güzel bir şekilde gösterdik" diye konuştu.

Zor günler geçirdiklerini ve ciddi saldırı altında olduklarını savunan Karlı, şunları söyledi:

"Son 2 sene içinde yaşadığımız başarılarla, tarihinin finansal olarak en güçlü, en şeffaf, potansiyel olarak en önemli noktasındayız. Galatasaray, Türkiye 'de bütün rakipleriyle farkı açabilecek çok kritik bir noktada. Bu nedenle de kulübümüz ciddi bir kampanyanın temeline oturtulmuştur. Bunun amacı Galatasaray'ın içini karıştırmaktır. Çünkü Galatasaray karıştırılmadan, kargaşa olmadan geriye götürülemeyecektir."

Karlı, camia içinden gelen eleştirilere karşılık vermeyeceklerini ve çatışmanın bir parçası olmayacaklarını vurgulayarak, dışarıdan gelen oyunlara karşı ise "şahin" olacaklarını aktardı.

Mehmet Karlı, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un yüzme şubesinin başına getirildiğini açıkladı.