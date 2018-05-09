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Spor

Galatasaray'ın borcu açıklandı

İşte sarı-kırmızılıların borç-alacak farkı

09 Mayıs 2018 18:37

Galatasaray Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-kırmızılı kulübün borcu açıklandı. Toplam borç-alacak farkı 1 milyar 109 milyon lira olarak açıklandı.

Galatasaray Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu, Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında toplandı. Denetim Kurulu toplam borcu açıkladı. Yönetim adına söz alan İbrahim Anıl, sarı-kırmızılı kulübün toplam borç-alacak farkının 1 milyar 109 milyon lira olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların toplam 2 milyar 551 milyon lira borcu, 1 milyar 442 milyon lira de alacağının olduğunu ifade edildi. İbrahim Anıl'ın, diğer borçlarla ve temliklerle ilgili açıklamalar yapması üzerine Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bu konuların Mali Genel Kurul'da konuşulduğunu belirterek, müdahalede bulundu ve bu kadar detaya girilmesinin gereksiz olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin üzerine İbrahim Anıl, konuşmasını tamamladı. 

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