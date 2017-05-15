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Spor

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun ne kadar olduğu açıklandı

15 Mayıs 2017 18:41

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün mali raporları hakkında üyelere bilgi verildi.

Kesin olmayan raporlara göre, kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 599 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.

Galatasaray Kulübünün konsolide borç alacak farkında yaklaşık 400 milyon liralık düşüş oldu.

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