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Spor

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü'nün 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira olduğu açıklandı

14 Aralık 2016 17:59

Galatasaray'ın aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira, alacaklarının ise 545 milyon lira olduğunu dile getirdi. Alaçayır, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon lira olduğunu kaydetti.

Eşref Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizlerden kaynaklandığını ifade etti.

Galatasaray Kulübünün 30 Haziran 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 564 milyon lira olarak açıklanmıştı.

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