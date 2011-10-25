-Galatasaray'ın borcu 301 milyon dolar İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, göreve geldiğinde 328 milyon dolar olan genel borçların şu anda 301 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Aysal, Lig TV'de yayınlanan ''Futbol Gündemi'' programında soruları yanıtladı. Galatasaray'a başkan seçildiğinde sorunlu bir camia içine girdiğinin, bütün Galatasaraylılar gibi kendisinin de farkında olduğunu kaydeden Aysal, kulübüne gerekli zamanı ayırmayı hesaba kattığını belirterek, ''Vaktimin yüzde 80'ini Galatasaray'a harcıyorum. Şu anda önceliğim Galatasaray'' dedi. Camianın kendisi için kurtarıcı rolü biçtiğinin ifade edilmesi üzerine Aysal, ''3 bin oyu 2 oyla kaçırdım. Beklentinin büyük olduğunu o gün daha fazla hissettim. Galatasaraylıların özellikle benden beklentisi gittikçe düşen kredibilitenin ve heyecanın kulübe yeniden kazandırılmasıydı. Ben buna öncelik verdim. Gerek maddi gerek hukuksal gerek kurumsal, Galatasaray'ın içindeki kendi imkanları enerjisi Galatasaray'ı gerekli yerlere taşır. Ben sadece burada vasıtayım, görevimi yapıyorum'' diye konuştu. Aysal, kulüpte şu anki tablonun nasıl olduğu sorusu üzerine, genel kurula kadar yapmak istediklerinin önemli bir kısmını başlattıklarını, 2012 Mart ayındaki genel kurulda camiaya iyi haberler vereceklerini kaydederek, ''Banka borçlarımız 150 milyon dolar ile başlamışız, bugün 120,7 milyon dolar kalmış. Yeni banka borcu almamışız, borçlanmamışız. Muaccel kapıda bekleyen borçlar devamlı artıyor tabi, o gün 59 milyon dolarlık borç bugün 44 milyon dolar. Genel borçlarımız, 328 milyon dolar iken bugün 301 milyon dolara düşmüş. Bunları öderken yeni transferleri yapmışız, bunlar için de 10 milyon dolar ekstra fon üretmişiz'' şeklinde konuştu. Mart ayından sonra UEFA kriterlerinin tamamını karşılamaya hazır olacaklarını bildiren Aysal, bu sezon ki transfer bilançosuyla ilgili olarak da ''Futbolda 12 yeni oyuncu transfer etmişiz, 17 oyuncuyu da göndermişiz. Transfer bedelleri olarak sattıklarımızla aldıklarımız arasında 7 milyon avroluk bir farkımız var. Biz 7 milyon ödeyerek bu 12 futbolcuyu transfer etmişiz. Geçen yıllardaki bütçelere göre de farklılık var. 2009-2010 bütçemiz 90 milyonmuş, 2010-2011'de 72 milyon dolarmış. Bu transferlere rağmen futbol bütçemizi düşürerek 62 milyon dolar olarak sağladık. Bu ekonominin başarımıza zarar vermeyecek bir ekonomi olmasına dikkat ettik'' ifadelerini kullandı.