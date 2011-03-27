-GALATASARAY'IN BORCU 283,8 MİLYON DOLAR İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na devam edilirken, kulübün mali durumuyla ilgili bilgiler verildi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğit Şardan, kulübün mali durumu hakkında üyeleri bilgilendirdi. Şardan, Galatasaray Kulübü'nün 2010 yılı için 123,7 milyon TL olarak planlanan gelirinin, 11 milyon TL eksik olarak 112,7 milyon TL, 76,4 milyon TL olarak planlanan giderinini ise 4,8 milyon TL azalarak 71,6 milyon TL gerçekleştiğini söyledi. Galatasaray'ın 2010 yılı için 32 milyon TL olarak öngörülen yatırım bütçesinin 20,1 milyon TL kullanıldığını vurgulayan Şardan, ''Türk Telekom Arena için her ne kadar Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Galatasaray'ın 1 kuruşu yok' dese de, 2010 yılında stada 11 milyon TL harcamada bulunduk. Çatı kapaklarını da taktığımızda toplam 40 milyon TL harcama yapmış olacağız'' ifadelerini kullandı. -''TOPLAM GELİR-GİDER FARKI 283,8 MİLYON DOLAR''- Yiğit Şardan, Galataaray bütçesinin denk duruma getirildiğini ancak geçmiş yıllardan gelen borçlar nedeniyle bu durumun bütçe rakamlarına yansıyamadığını kaydederken, ''Nakit çıkışı gerektiren borç-alacak farkımız 160,4 milyon dolar, nakit çıkışı gerektirmeyen borç-alacak farkımız ise 123,4 milyon dolardır. Toplam borç-alacak farkımız 283,8 milyon dolar olmuştur'' diye konuştu. Şardan, kulüp olarak 2010 yılında 2006 öncesi borçlar için 7,4 milyon dolar, şirket birleşmesi için 32,1 milyon dolar harcama yaptıklarını aktardı. Ayrıca, Galatasaray'ın mevcut varlıklarının değerlerini duyuran Yiğit Şardan, kulübün elinde bulunan Sportif A.Ş. hisselerinin 554,6 milyon dolar, Riva arazisinin 250 milyon dolar, Türk Telekom Arena üst kullanım hakkının 270,3 milyon dolar, Sportif A.Ş. devredilebilir markasının ise 230 milyon dolar değerinin bulunduğunu vurguladı. Bu arada, Galatasaray Kulübü'nün Mali Genel Kurulu'na üyelerin ilgisi oldukça yüksek olurken, katılımın 1500 kişiyi aştığı belirtildi.