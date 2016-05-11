Galatasaray'ın borcu 1 milyar 494 milyon TL

Galatasaray'ın mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün toplam borcunun 31 Mart 2016 tarihi itibariyle 1 milyar 494 milyon olduğu açıklandı.

Yönetim kurulu muhasip üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi vererek, kulübün borcunun 31 Aralık 2015’ten 31 Mart 2016 arasındaki 3 aylık dönemde 1 milyar 499 milyon liradan (516 milyon dolar) 1 milyar 494 milyon liraya (527 milyon dolar) düştüğünü kaydetti. İsmail Sarıkaya, kulübün alacaklarının 524 milyon lira (185 milyon dolar) olduğunu belirtti.



Fanatik'in haberine göre, Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, borç alacak farkının ise 963 milyon liradan (331 milyon dolar) 970 milyon liraya (342 milyon dolar) yükseldiğini aktardı. Sarıkaya, borçlardaki artışın nedeninin dolar kurundaki yükseliş olduğunu vurguladı.

Sarıkaya, 31 Aralık 2015’ten 31 Mart 2016 arasındaki 3 aylık süreçte banka kredilerinin 676 milyon liradan, 687 milyon liraya çıktığını dile getirdi. Bütçe hakkında da bilgi veren İsmail Sarıkaya, 24 milyon 942 bin lira şeklinde bütçelenen gelirin, 10,7 milyon lira eksikle 14 milyon 201 bin lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi, 30 milyon 824 bin lira olarak bütçelenen giderlerin ise 761 bin lira farkla 31 milyon 585 bin lira şeklinde oluştuğunu aktardı.



Dursun Özbek : Basketbolda bu ülkeye gelmiş en büyük kupayı getirdik



Divan'da söz alan üyelerin, yönetim tarafından Divan'a getirilen Basketbol Eurocup Kupası'nı görmezden gelmesi ve yönetimi tebrik etmemesi başkan Dursun Özbek'i sinirlendirdi. Söz alan Dursun Özbek sinirli bir şekilde kendisinden beklenmeyen bir hararetle yaptığı konuşmada; "Bu kupa basketbolda Türkiye'ye gelmiş en büyük kupadır" çıkışını yaptı.



Başkan Özbek şöyle konuştu: "Sayın Candemir Berkman basketbol şubesi şampiyon oldu onları da tebrik etmek lazım. Bu kupa küçümsenmeyecek bir kupa. Çok başarılı coachumuz ve öğrencilerinin büyük emekleri ile kazanıldı. Türkiye'ye gelmiş en büyük basketbol kupası. Bu kupada emeği geçenler için kuvvetli bir alkış istiyorum. Şu ana kadar hiçbir konuşmacı bu kupaya değinmedi. "



Divanın etkin isimlerinden Hayrettin Kozak'ın Arena'ya yapılacak salon projesinden vazgeçilmesi ve Marmaray'dan dolayı Abdi İpekçi'de devam edilmesini önermesi üzerine, Başkan Dursun Özbek şu açıklamayı yaptı:

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığım görüşmede daha önce Arena'nın yanındaki arazide bir proje vardı. Bunu geliştirdik. Projeyi şöyle geliştirdik. Aramızda 20'ye yakın dava var. En önemlisi çatı. Çatı davası senelerdir sürüncemede kalmış. Çatı davası çok önemli üst kullanım hakkımıza engel koymuş. Genel Müdür ile yaptığımız görüşmede GSGM'nin arazisi üstüne salon yapacağız ve arazinin değeri büyüyecek. Çatı kapanması meselesi yüzünden ihtilaf da sona erecek. Onlardan katkı vermelerini istedim ve bu konuda mutabakata varıldı. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirini kazandı. Hatta salonun 12 binden 15 bine çıkarılmasını önerdi. Ulaşım açısından kolaylık da olacak. Basketbol maçından sonra futbol maçına geçmeyi yapabiliriz. Galatasaray stadın yanındaki alana salonun yapılması için bütün proje hazırlıkları bitti. Sözlü onayı aldık. Sarıyer Belediyesi ile de anlaşmaya vardık. Bu salon sadece basketbol ve Voleybol maçları olmayacak. Kot farkından dolayı ticari gelir alanı oluşturacak yerler yapacağız."