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Spor

Galatasaray'ın basketboldaki transfer yasağı kalktı

İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü, FIBA tarafından basketbol şubelerine getirilen transfer yasaklarının, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırıldığını duyurdu

14 Eylül 2018 15:20

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü, FIBA tarafından basketbol şubelerine getirilen transfer yasaklarının, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarından bu yana sporcu ve menajerlerine borçlu bulunduğumuz dosyalar neticesinde FIBA tarafından basketbol şubemize getirilen transfer yasakları, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmıştır.
Şubemize başarılı bir sezon diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

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