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Spor

"Galatasaray'ın başına yüzde 99 Slaven Bilic gelecek"

Bilic'le 3 kez görüşme yapıldı

21 Aralık 2017 18:29

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, geçtiğimiz günlerde Tudor'un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine %99 ihtimalle Bilic'in geleceğini açıkladı.

Posta'nın haberine göre, Beşiktaş'ın başında geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere'nin yolunu tutan ve Premier Lig'de West Ham'ı çalıştıran Hırvat hocanın adı artık Galatasaray'ın gündeminde.  Yönetimin, vatandaşı Tudor'un yerine getirmeyi planladığı Bilic'le 3 kez görüşme yapıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı cevap vermek için süre isterken, Sarı- Kırmızılılar da beklemeye geçti. 

"Bilic'in kararı bekleniyor"

Hoca arayışları, Bilic'in vereceği olumlu ya da olumsuz cevaba göre şekillenecek. Bilic, West Ham'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hazır hissettiğini ve en kısa sürede teknik direktörlük görevine döneceğini söylemişti. 

Murat Özarı: Yüzde 99 Bilic gelecek 

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, katıldığı bir spor programında Tudor'un yerine %99 ihtimalle Slaven Bilic'in geleceğini açıkladı.

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