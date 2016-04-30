"Galatasaray'ın başına Fatih Terim getirilmeli"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, sarı-kırmızılı takımın başına Fatih Terim'in getirilmesi, Dursun Özbek ve yönetim kurulunun da yenilenme seçimine gitmesi gerektiğini söyledi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Sefada Entertainment işbirliğiyle düzenlenen GOAL! Sergisi kapsamında, Türk futbolunun efsanelerini bir araya getiren "Efsaneler Buluşuyor" sohbetlerin üçüncüsünde, eski futbolculardan Hakan Ünsal ve Rıdvan Dilmen sporseverlerle bir araya geldi. GOAL! Sergisi ile ilgili görüşlerini paylaşan Rıdvan Dilmen ve Hakan Ünsal, futbol tarihinden önemli isimlerin objelerini bir arada görmekten heyecan duyduklarını belirttiler.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, sohbet sırasında GOAL! Sergisi ve Türk futboluyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"GOAL! Sergisi, geçmişi günümüze taşıyan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak sergi yönetimiyle işbirliği içerisinde olmaktan çok memnunuz. Dernek olarak sergideki koleksiyona Tanju Çolak'ın Altın Ayakkabı Ödülü'yle katkı yaptık. Çocukluğumda idol olarak benimsediğim pek çok oyuncunun eşyaları burada sergileniyor. Ben bir savunma oyuncusuydum ama maçlardan önce hep gol atmayı hayal ederdim.

Çünkü o günlerde hücum oyuncularını da çok yakından izlerdim. Örneğin beni çok etkileyen Zinedine Zidane, Diego Armando Maradona ve Lionel Messi gibi isimlerin formaları da burada. Tabii ki bu tip sergilerde Türk futbolcuların objeleri de gelecekte yer alacaktır. Bunun için TPFD olarak da çalışmalar yürütüyoruz."

"Terim gelmeli"

Kendisine yöneltilen "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" sorusuna ise Hakan Ünsal şu şekilde yanıt verdi:

"Medya organlarında en çok Fatih Terim ve Mircea Lucescu isimleri öne çıkarılıyor. Bana sorarsanız en doğru tercih Fatih Terim olur. Çünkü kulübün içerisinde bulunduğu durumda en iyi çözümleri bulacak kişi Fatih Hoca'dır. Ayrıca Dursun Özbek ve yönetim kurulu, bir yenilenme seçimine gitmeli ve Florya'nın düzelmesini sağlamalıdır. Abdurrahim Albayrak da göreve getirilerek bu süreç hızlandırılabilir. Ancak dediğim gibi en başta Fatih Terim Hoca takımın başına getirilmelidir."