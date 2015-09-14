Galatasaray'ın Avrupa'daki sponsoru belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın forma sponsoru, 5. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilen Türk Hava Yolları oldu.

2015-2016 sezonunda A.Madrid, Benfica ve Astana ile Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlayacağı Atletico Madrid karşısına Turkish Airlines logolu formalarla çıkacak. Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa Kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.