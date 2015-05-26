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Spor

Galatasaray'ın aslan heykeli çalındı, metrobüsle götürüldü!

20. şampiyonluğu kutlayan bir grup Galatasaraylı taraftar, tesislerde bulunan aslan heykelini çaldı

26 Mayıs 2015 18:33

Fenerbahçe'nin İstanbul Başakşehir ile 2-2 berabere kalması üzerine Spor Toto Süper Lig'in 2014-2015 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ilginç bir olay yaşandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarının şampiyonluğunu kutlayan bir grup Galatasaraylı taraftar, tesislerde bulunan aslan heykelini çaldı. Taraftarların, aslan heykelini metrobüse koyarak götürmesi dikkat çekti. Taraftarların metrobüsle götürdükleri aslan heykeli, yine taraftarlarca görüntülendi.

İşte o anlar:

 

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