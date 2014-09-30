Galatasaray'ın Arsenal kadrosu belli oldu

Galatasaray Teknik direktörü Cesare Prandelli, Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maç kadrosunu açıkladı.

Prandelli kadro dışı kalan Emmanuel Eboue, Sabri Sarıoğlu ve Engin Baytar'in yanı sıra Gökhan Zan, Koray Günter, Aydın Yılmaz, Umut Gündoğan ve Sinan Gümüş'ü de İstanbul'da bıraktı.

23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Sinan Bolat, Eray İşçan, Tarık Çamdal, Alex Telles, Semih Kaya, Hakan Balta, Aurelien Chedjou, Yasin Öztekin, Furkan Özçal, Veysel Sarı, Felipe Melo, Selçuk İnan, Blerim Dzemaili, Yekta Kurtuluş, Hamit Altıntop, Emre Çolak, Olcan Adın, Armindo Bruma, Wesley Sneijder, Umut Bulut, Burak Yılmaz, Goran Pandev.