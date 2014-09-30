T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın Arsenal kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 1 Ekim Çarşamba günü Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, THY'nin özel seferi ile bu sabah Londra'ya gitti

30 Eylül 2014 15:27

Galatasaray Teknik direktörü Cesare Prandelli, Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maç kadrosunu açıkladı.

Prandelli kadro dışı kalan Emmanuel Eboue, Sabri Sarıoğlu ve Engin Baytar'in yanı sıra Gökhan Zan, Koray Günter, Aydın Yılmaz, Umut Gündoğan ve Sinan Gümüş'ü de İstanbul'da bıraktı.

23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Sinan Bolat, Eray İşçan, Tarık Çamdal, Alex Telles, Semih Kaya, Hakan Balta, Aurelien Chedjou, Yasin Öztekin, Furkan Özçal, Veysel Sarı, Felipe Melo, Selçuk İnan, Blerim Dzemaili, Yekta Kurtuluş, Hamit Altıntop, Emre Çolak, Olcan Adın, Armindo Bruma, Wesley Sneijder, Umut Bulut, Burak Yılmaz, Goran Pandev.

ETİKETLER

galatasarayprandelliarsenal maçışampiyonlar ligilondra kafilesimaç kadrosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24