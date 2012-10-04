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Galatasaray'ın arsası başka kulübe gidebilir!

Galatasaray'a tahsis edilen 130 bin metrekare arsa tehlikede...

04 Ekim 2012 14:07

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün Büyükçekmece’de Galatasaray için tahsis edilen yerde herhangi bir çalışma olmadığına tepki göstererek, 2013 Mayıs’a kadar her hangi bir çalışma olmadığı takdirde yerin Galatasaray’dan alınacağını belirtti.

Galatasaray Kulübü’ne çağrıda bulunan Başkan Akgün, "Tesisinizi ya gelin yapın ya da anlaşmadaki son tarihten sonra bu yer başka bir kulübe verilecektir" dedi.

Başkan Akgün, "Biz Galatasaray kulübüne meclis kararıyla 130 bin metre kare civarında alan yer tahsis ettik. Haziran ayına kadar başlamazlarsa spor kompleksiyle olan anlaşmamız bitecek bir başka futbol takımına bu yer nasip olacak. Bizden yer istediler. Fenerbahçe ’nin istediği yer halen duruyor. Onun dışında bizden ciddi yer isteyen Beşiktaş olmuştur. Trabzonspor ’da bizden sözlü olarak yer istemiştir. Ama şu anda Fenerbahçe’nin de, Galatasaray’ın da talep etmiş olduğu yerler duruyor" şeklinde konuştu.

Akgün, "Galatasaray’ın yeri 3 senedir tahsis edilmiş durumda henüz bir işlem yapılmamıştır. Beşiktaş’ın yeri belli değil ama Fenerbahçe’nin yeri bellidir. Mesela hemen yarın gelirler oturup masa etrafında gereken ne ise yaparlar. Ama ben doğduğumdan beri, iyi bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray spor Kulübüne de çağrıda bulunuyorum. Büyükçekmece’de ki tesisinizi ya yapın ya da 2013’ün Mayıs ayı sonu bizim son tarihimiz o tarihten sonra bu yer başka bir kulübe gidecektir" dedi. (Uğur Demirkırdı/ DHA)

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