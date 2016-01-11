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Spor

Galatasaray'ın Antalya kampında gerginlik

Chedjou'dan kaşı açılan Volkan Pala'ya: Artist bu artist!

11 Ocak 2016 20:56

Süper Lig'e verilen devre arasında, hazırlıklarını Antalya'daki kampta sürdüren Galatasaray'ın bugünkü antremanında tatsız dakikalar yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin bugün yapılan idmanında, genç oyuncu Volkan Pala'ya sert müdahelede bulunan Chedjou, arkadaşlarından sert tepki gördü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, devre arası kampını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray'ın bu akşam yapılan antrenmanında tatsız bir olay yaşandı. Çift kale maç sırasında Chedjou genç futbolculardan Volkan Pala'ya çok sert bir mücadehele bulundu.

Genç oyuncu acı içerisinde yerde kıvranırken başta Burak Yılmaz ve Sneijder olmak üzere bütün Sarı-kırmızılı futbolcular Chedjou'ya 'Ne yapıyorsun sen' diye çıkıştılar. Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli olaya müdahale ederek olayın daha fazla büyümesine izin vermedi.

Tecrübeli savunma oyuncusu Chedjou ise bunun üzerine 'Artist bu artist' diyerek Volkan Pala'yı işaret etti. Bu arada sert müdaheleye maruz kalan Volkan Pala'nın kaşı açıldı.

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