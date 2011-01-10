T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI TAMAM ANTALYA (A.A)

10 Ocak 2011 15:08

-GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI TAMAM ANTALYA (A.A) - 10.01.2011 - Devre arası hazırlık kampını Antalya'da yapan Galatasaray, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla kampı tamamladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra istasyon çalışmasına geçen sarı-kırmızılı futbolcular, saha içine yayılma ve şut çalışması gerçekleştirdi.  Antrenman, futbolcuların 3 gruba ayrılarak yaptıkları minyatür kale maçla sona erdi. Bu arada, Mehmet Battal ve genç oyuncu Bilal, takımdan ayrı şut çalışması yaptı. Galatasaray, bu akşam saat 18.00'da havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24