-GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI TAMAM ANTALYA (A.A) - 10.01.2011 - Devre arası hazırlık kampını Antalya'da yapan Galatasaray, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla kampı tamamladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra istasyon çalışmasına geçen sarı-kırmızılı futbolcular, saha içine yayılma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, futbolcuların 3 gruba ayrılarak yaptıkları minyatür kale maçla sona erdi. Bu arada, Mehmet Battal ve genç oyuncu Bilal, takımdan ayrı şut çalışması yaptı. Galatasaray, bu akşam saat 18.00'da havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.