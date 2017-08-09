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Spor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Feghouli, neden hâlâ Türkiye'ye gelmedi?

Sarı-kırmızılılar, şimdiye kadar transfere 34 milyon 250 bin Euro harcadı

09 Ağustos 2017 15:08

Kadrosunda revizyona giden Galatasaray, yaklaşık olarak 3 hafta önce Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United ile anlaşmaya varmıştı ancak oyuncunun hâlâ imza için gelmemesi kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, West Ham ve Feghouli ile anlaşmaya varsa da, ödenmesi gereken peşinatı henüz ödemiş değil. Cezayirli futbolcunun sarı-kırmızılılara imzayı atması, kulübün peşinatı ödemesinden sonra gerçekleşecek.

Galatasaray, bu sezon transferde bonservise 34 milyon 250 bin Euro'luk dev bir harcama yaptı ve bu harcamaya Feghouli'nin bonservisi için verilecek para dahil değil. 

Aslan'ın Bruma, Podolski, Semih Kaya ve Cenk Gönen ve Salih Dursun'un satışlarından kazandığı para ise 17 milyon 360 bin Euro. Sarı-kırmızılıların gelen-giden çizgisinde 16 milyon 900 bin Euro'luk bir açık var. Feghouli transferiyle birlikte satış olmaması halinde bu fark daha da açılacak.

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