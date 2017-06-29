Galatasaray'ın anlaşma vardığı Maicon, takımına veda etti

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Maicon, sosyal medya üzerinden takımı Sao Paulo'ya bir veda mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılılardan henüz resmi açıklama gelmese de Brezilya basınında 7 milyon Euro ve bonuslar karşılığı takımıyla el sıkışıldığı ve kendisinin de yıllık 2.6 milyon Euro kazanacağı söylenen 28 yaşındaki stoper, 1 sene formasını giydiği Brezilya ekibine veda etti.

Yıldızını Portekiz ekibi Porto'daki performansıyla parlatan 1.91'lik stoper, 2017 yılı dahilinde Sao Paulo formasını yalnızca 3 kez sırtına geçirerek hepsinde 90 dakika sahada kaldı.