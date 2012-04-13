Galatasaray'ın Amrabat aşkı alevlendi

Yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbolla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Ambarat için Kayserispor'a para ve Sercan Yıldırım'ı önerecek.

Galatasaray'da Nordin Amrabat aşkı yeniden alevlendi... Sarı-kırmızılılar, ara transferde resmen talip olmasına rağmen Kayserispor'un olumsuz yanıt verdiği Faslı oyuncu için renktaşına yeni bir teklif yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği genç yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısındaki performansı ve attığı gol sonrası yeniden transfer listesinde bir numaraya yükseldi. Yönetimin, Süper Final'in ardından bir kez daha Kayserispor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Nordin Amrabat'a karşılık 2-3 milyon euro paranın yanı sıra, bekleneni veremeyen Sercan'ı önereceği belirtiliyor.



5 gol ve 8 asistle oynadı



25 yaşındaki Amrabat, Galatasaray'ın ocak ayındaki teklifi üzerine sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğini açıklayınca, kulübüyle arası açılmış ve kadro dışı bırakılmıştı. Kayseri, Faslı yıldızı bırakmayacağını deklare ederken, G.Saray'ı futbolcusunu ayarttığı gerekçesiyle federasyona şikayet etmişti. Amrabat bu sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giyerken, 5 gol attı, 8 de asist gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımı adına çeyrek finalde Fenerbahçe'ye 1 gol kaydetti. Fas Milli Takımı'nda da görev yapan Amrabat'ın milli forma altında 6 maçta 1 golü bulunuyor.



Soner, Alper ve Erman da listede



Aslan, transferde yerli kadrosunu da Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkı yapabilecek yeni yeteneklerle takviye edecek. Yönetim; Eskişehir'den Alper Potuk, Sivasspor'dan Erman Kılıç ve Gençlerbirliği'nden Soner Aydoğdu için girişimlere başladı. Üç oyuncudan en az birisi alınacak.



Öztürk: Transferde gerekeni yaparız



G.Saray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, transfer döneminde takımın eksik bölgelerine gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi. Bu konuda teknik direktör Fatih Terim'in vereceği raporun belirleyici olacağını kaydeden Öztürk, "Rapor geldikten sonra yönetim olarak gerekeni yaparız. G.Saray her oyuncuyu alabilecek güçte" dedi.