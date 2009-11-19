Galatasaray'ın altyapısı çöktü!

T24- Galatasaray Kulübü, domuz gribi nedeniyle bu hafta altyapıda oynanacak 3 ayrı yaş grubu müsabakaları için Futbol Federasyonu'na başvurarak karşılaşmaların ertelenmesi talebinde bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün altyapısında 30'un üstünde sporcuda Domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 virüsü vakası tespit edildi. Sarı kırmızılı yetkililen bu gelişmeler üzerine Coca Cola Akademi liglerinde oynanacak olan Galatasaray-Pendik U14 - U15, Sakarya - Galatasaray U16, Galatasaray - Sarıyer U18 maçlarının ertelenmesi için Futbol Fedarasyonu'na resmi başvuru yaptılar.

Bu arada Galatasaray Metin Oktay altyapı tesislerinde kalan futbolcularda H1N1 virüsüne rastlanmadığı, aileleri ile kalan öğrenci sporcularda virüsün görüldüğü ve diğer sporcularada bu sporculardan bulaştığı öğrenildi.



