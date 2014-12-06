Galatasaray'ın Akhisar maçı 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Eskişehirspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında muhteşem bir gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcu Bruma, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan formayı kaptı.

Prandelli döneminde 'Ocak'ta gidecekler' arasında yer alan Bruma, daha ilk maçtaki çıkışı ile Hamzaoğlu'nun gözüne girmeyi başardı.

Galatasaray'ın genç teknik adamı bu akşam Akhisar Belediyespor ile oynanacak maçta Bruma'ya ilk 11'de görev vereceği ortaya çıktı. Hamza Hamzaoğlu, ilk 11'e Bruma'yı alırken Olcan Adın'ı yedek kulübesine çekecek.

Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle:

Muslera - Sabri, Semih, Chedjou, Telles - Selçuk, Emre, Bruma, Sneijder - Burak, Umut.