Galatasaray'ın 5 puanı geri verildi

T24 - GSGM Tahkim Kurulu, Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı'na, “Cemal Nalga” olayı nedeniyle verilen “5 puan silme” cezasını, yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle kaldırırken, kulüp asbaşkanı Yiğit Şadan'a verilen cezayı da iptal etti.





Kasım ayında Galatasaray Cafe Crown basketbol takımının 5 maç cezalı basketbolcusu Cemal Nalga'nın, sezon öncesi hazırlık maçlarında takımın diğer basketbolcusu Tufan Ersöz'ün formasıyla oynadığı ve istatistiklerle de bu oyuncunun adının geçtiği ortaya çıkmış ve bu olay sonrasında sarı-kırmızılı kulübe -5 puanlık ceza verilmişti. Ayrıca yiğit Şardan'a da 6 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin TL ceza verilmişti.





Bu gün yapılan Tahkim Kurulu toplantısında alınan karar ile birlikte kulübün -5 puanlık cezasının ve Yiğit Şardan'a verilen cezanın kaldırılmasına karar verildi.