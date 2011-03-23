Galatasaray'ın 3. hocası kim olacak?

T24 - Mali genel kurula odaklanan Galatasaray, Gheorghe Hagi operasyonunu erteledi. Milliyet'e konuşan Rumen teknik adamın menajeri Viktor Becali önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Adnan Polat'la masaya oturacağını bildirdi.





Galatasaray’da, Teknik Direktör Gheorghe Hagi ile ilgili operasyon mali kongreye takıldı.

Menajeri Viktor Becali’yi İstanbul’a göndererek, sürpriz şekilde ayrılma kararını bildiren ve yönetimin önünü açmak isteyen Rumen teknik adamla önümüzdeki hafta başında yolların ayrılacağı ortaya çıktı.



İstanbul’a dün akşam eşi ve yardımcılarıyla beraber gelen, bu sabah da takımın başında antrenmana çıkacak olan Hagi, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Ancak menajeri Becali, Milliyet’e yaptığı özel açıklamada gelişmeleri doğruladı. Becali, “Galatasaray’da bir kongre olacak ve ona göre hareket edilecek. Bize söylenen bu. Önümüzdeki hafta Başkan Adnan Polat ve danışmanı Adnan Sezgin ile görüşeceğiz” dedi.



Sağlam ve Kafkas

Adnan Polat’ın, olağanüstü kongre baskısının olduğu bir dönemde kongre üyelerinin karşısına bir sezonda iki hocanın görevine son veren ve tazminat ödeyen Başkan olarak çıkmak istemediği kaydedildi.



Mali kongrede ibra olmanın hesaplarını yapan yönetimin, gelecek yılla birlikte 2 milyon euroya yakın alacağı bulunan Rumen hocayla 1 milyon euroya anlaşmak istediği vurgulandı.

Hagi ile yolların ayrılmasından sonra takımı Tugay Kerimoğlu’na emanet etmeyi düşünen Başkan Adnan Polat, vakit kaybetmeden yeni teknik direktör için düğmeye basacak. Sarı- kırmızılılar, Fatih Terim’in ikna edilememesi halinde Gaziantepspor’un hocası Tolunay Kafkas ve Bursaspor’dan ayrılması gündeme gelen Ertuğrul Sağlam’a teklif götürecek.



Hiddink iddiası

Bu arada Rumen gazetesi Adevarul, Galatasaray’ın, A Milli Takımın hocası Hiddink’e teklif yaptığını ileri sürdü. Haberde, Hollandalı çalıştırıcının Galatasaray’ı geri çevirdiği iddia edildi. Dün yapılan yönetim toplantısında ise muhalif yöneticiler Mehmet Helvacı ile Vedat Eşkinat’ın olmadığı sırada Başkan Polat’a Hagi operasyonu ile ilgili diğer üyeler tam yetki verdi. Hagi ile ilgili haberlere resmi siteden yalanlama gelmedi.



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