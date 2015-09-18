Galatasaray’ın 3. forması da belli oldu

Galatasaray futbol takımının 2015-2016 sezonunda giyeceği üçüncü forma tanıtıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; sezon öncesi parçalı ve siyah olmak üzere iki forma tanıtan sarı-kırmızılılar, üçüncü formanın da tanıtımını yaptı.

Galatasaray, oyuncuların cesaretinin ve taraftarının tutkusunun birleşimini sembolize eden yeni formayı ilk kez 30 Eylül ’deki Astana karşılaşmasında giyecek.



Kırmızı forma, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren sponsor firma Nike'ın internet sitesi ve kulübün internet mağazası üzerinden satışa çıkacak.