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Spor

Galatasaray’ın 3. forması da belli oldu

Galatasaraylı futbolcular, yeni formayı ilk kez 30 Eylül ’deki Astana karşılaşmasında giyecek

18 Eylül 2015 18:50

Galatasaray futbol takımının 2015-2016 sezonunda giyeceği üçüncü forma tanıtıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; sezon öncesi parçalı ve siyah olmak üzere iki forma tanıtan sarı-kırmızılılar, üçüncü formanın da tanıtımını yaptı.

Galatasaray, oyuncuların cesaretinin ve taraftarının tutkusunun birleşimini sembolize eden yeni formayı ilk kez 30 Eylül ’deki Astana karşılaşmasında giyecek.


Kırmızı forma, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren sponsor firma Nike'ın internet sitesi ve kulübün internet mağazası üzerinden satışa çıkacak.

 

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