-Galatasaray'ın 3. etap kampı bitti BLED (A.A) - 22.08.2011 - Galatasaray'ın 18 Ağustosta başladığı Slovenya'daki 3. etap hazırlık kampı bu akşam yapılan son idmanla sona erdi. Antrenmanın başında futbolcularına top sürme çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına daha sonra kondisyon, ardından ise beşe iki top çalma çalıştırdı. Terim daha sonra bu Çarşamba Real Madrid ile oynanacak olan hazırlık maçının provasını yaptı. Terim bu maçta oynatmayı planladığı as takımı beyaz yelekle oynatırken, yeşil yeleklerden oluşan yedekleri sahaya sürdü. Kıran kırana geçen maç puan maçını aratmazken, Terim karşılaşmayı sık, sık durdurarak futbolcularına maç esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Terim özellikle as takımın futbolcularına maç esnasında bir ara frikik çalıştırırken, Juventus'tan transfer edilen Felipe Melo ve hırsıyla Kazım Kazım göz dolduran futbolcular oldu. 1,5 saat süren Galatasaray'ın son idmanını dün kampa katılan Galatasaray'ın İkinci Başkanı Ali Dürüst de takip etti. Galatasaray yarın TSİ 13.00 de THY'e ait özel uçakla Madrid'e uçacak.