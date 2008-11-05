Galatasaray'ın 213. sınavı



Galatasaray yarın oynanacak Benfica maçıyla Avrupa'daki 213. sınavını verecek. Sarı-kırmızılılar bugüne dek 78 galibiyet, 81 yenilgi aldı.



UEFA Kupası 2. tur B Grubu ikinci hafta maçında yarın Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 213. maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 46, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 212 maç oynadı.



2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 212 Avrupa Kupası maçında 78 galibiyet ve 81 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.



Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 281 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 313 gole engel olamadı.



Galatasaray, UEFA Kupası'nda grupta bu sezon oynadığı ilk karşılaşmada Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 yenmişti.





PORTEKİZ TAKIMIYLA İLK KEZ



Galatasaray, Portekiz takımları ile daha önce hiç resmi maç yapmadı.



Galatasaray'ın Alman teknik direktörü Michael Skibbe ise Portekiz takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Skibbe, 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un başındayken Portekiz takımı Boavista'yı Almanya'da 3-1 yenerken, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu.



Skibbe, Bayer Leverkusen'in başında olduğu 2007-08 sezonu UEFA Kupası'nda ise UD Leiria'yı 1. turda Almanya'da 3-1 yenip, deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.



Skibbe'nin, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda galibiyeti bulunmuyor

