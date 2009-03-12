'Galatasaray'ı yenersek yolumuz açılır'



Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, Galatasaray'ı mağlup etmeleri durumunda şampiyonluk için yollarının açılacağına inandığını söyledi.



Trabzonspor'da son haftalarda kaçırdıkları gollerle büyük eleştiri alan Gökhan Ünal, Galatasaray maçını kayıpsız atlatmaları durumunda sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırabileceklerini söyledi.



Gökhan ünal, "Eleştirilmemiz Umut'la olan uyumsuzluğumuzdan değil, çok gol kaçırmamızdan. Neden bu kadar kaçırdığımı ben de bilmiyorum. Trabzonspor'da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Ben de zaman zaman kendimi tanıyamıyorum. Trabzonspor'da yeni olmamdan dolayı sanırım böyle bir psikolojiye girdim. Ancak buna rağmen 9 gol atıp 7 de asist yaptım" dedi.



Gökhan, bu yıl 15 gol barajını geçmek istediğini de belirterek, "Kayserispor'da oynarken de aynı vuruşları yapıyordum. O zaman giriyordu ancak şimdi girmiyor. Neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bu yıl böyle gidecek diye düşünüyorum. Alışma dönemini de geçtim. Yani bunu uyum sürecine bağlayamayız. Ben bir futbolcunun performansının her sezon farklı olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon bu haftalara yaklaştığımızda bu yıl 9 olan gol sayımın 19 olacağına inanıyorum. En kötü ihtimalle 15 golü geçmek istiyorum. Bunun ilk yıl için iyi bir rakam olacağına inanıyorum. Ancak gelecek sezon dediğim gibi daha farklı olacak" şeklinde konuştu.



Sezonu şampiyonlukla tamamlamak istediklerini de söyleyen Gökhan, "Bu sezon inşallah şampiyon olacağız ve memleketimize sevinçli gideceğiz. Yeni yılda da Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeliyiz. Ancak bunu yapmak için de girdiğimiz pozisyonları daha kolay gole çevirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yılı atlatırsak seneye daha güzel olacak. Sonuçta herkesin belli bir görevi var. Bizim görevimiz de gol atmak. Ancak bu demek değildir ki, takımın attığı bütün gollerde iki kişinin imzası olacak. Savunma gelecek kornerden atacak. Orta saha atacak. Yani takımdaki herkes gol atabilir. Geçen yıllarda Szymek ve Gökdeniz gibi oyuncular vardı arkadan gelip gol atabilen. Bu yıl Szymek olsaydı bana göre çok daha farklı olurdu, ancak şimdi geriye yönelik temennilerde bulunmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu.



Gökhan, Trabzon'da sadece futbola odaklandığını da ifade ederek, "Özel hayatım iyi değil açıkçası. Sadece futbola odaklanmak istiyorum. Bu nedenle hayatımda biri olsun istemiyorum. Hem Milli Takım hem de Trabzonspor'la birlikte iyi yerlerdeyiz. Milli Takım'da oynamak hayalimdi. Önümüzde Dünya Kupası var. Dünya kupası öncesinde iki İspanya maçı oynayacağız. Burada alacağımız iki güzel sonuçla Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz. Bir Trabzonsporlu olarak milli takım forması altında başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.



Taraftarlardan destek beklediğini de söyleyen Gökhan, "Ben ya da bir başka arkadaşım gol kaçırdığında tepki göstermesinler. Futbol bu. Pozisyon kaçabilir. Olmadık pozisyon gol de olabilir. 90 dakika sonuna kadar bize inansınlar. Bu takım gerçekten canla başla mücadele ediyor. Şampiyonluk için en favori aday biziz. İnşallah 25 yıl sonra gelen şampiyonluğu kolbastı oynayarak kutlamak istiyoruz. Umarım sezon sonuna kadar her maçın ardından bu oyunu oynamaya devam ederiz" dedi.



