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Spor

Galatasaray'ı taraftarlar yalnız bırakmadı LUBLJANA (A.A)

18 Ağustos 2011 11:03

-Galatasaray'ı taraftarlar yalnız bırakmadı LUBLJANA (A.A) - 18.08.2011 - Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla hazırlık maçı oynayan Galatasaray, yerel saatle 02.30'da Slovenya'nın başkenti Lubljana'ya geldi. Lubljana Havalimanı'nda Galatasaray'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Galatasaray taraftarları, futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, futbolculardan imza alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Havalimanında kendilerini bekleyen Galatasaray otobüsüne binen futbolcular, 18-23 Ağustos tarihlerinde 3. etap hazırlıkların yapılacağı Bled kasabasına hareket etti. Bled kasabasındaki otellerine yerleşen Galatasaraylı futbolcular, hazırlıklarını akşam yapacakları antrenmanla sürdürecekler.

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