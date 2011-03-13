-GALATASARAY'I TARAFTARI PROTESTOYLA KARŞILADI İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne 3-2 yenilen Galatasaray'ı taraftarları İstanbul'da protestoyla karşıladı. Sarı-kırmızılı ekibe, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftarı tepki gösterdi. Havalimanı geliş katı önünde çevik kuvvet ekipleri geniş önlem alırken, taraftarlar sarı-kırmızılı futbolculara, ''Yüz yıllık efsaneye bu yakıştı mı?'' şeklinde bağırarak tepki gösterdi. Taraftarlar teknik direktör Hagi için de ''Hagi istifa'' şeklinde tempo tuttu. Sarı-kırmızılı kafile güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.