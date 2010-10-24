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Spor

'Galatasaray'ı sevindirdik'

Volkan Demirel, berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından, "Yine bir beraberlikle karşı tarafı sevindirdik" dedi.

24 Ekim 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından, "Yine bir beraberlikle karşı tarafı sevindirdik" dedi. 

Volkan Demirel, yaptığı açıklamada, karşılaşmada takım olarak iyi oynamadıklarını kaydetti. 

Galip gelmeleri gerektiğini, ancak bunu başaramadıklarını belirten Volkan Demirel, "Geçmiş derbilere baktığımızda da böyle bir skor olmaması gerekiyordu. 

Yine bir beraberlikle karşı tarafı sevindirdik. Kadıköy’de galip gelmemiz lazımdı. Bazen düşündüklerimizi, hissettiklerimizi sahaya yansıtamıyoruz" şeklinde konuştu.

Sabri'nin üçlüsü Kadıköy'ü karıştırdı

Sabri Sarıoğlu’nun maç bittikten sonra Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine tribüne kadar giderek "Üçlü" çektirmesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nı karıştırdı.

Galatasaray taraftarlarının olduğu tribünün önünde Sabri’nin "Üçlü" çektirmesinin ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar sahaya girmek isterken, güvenlik güçleri bu kişileri güçlükle engelledi.

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