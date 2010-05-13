'Galatasaray'ı çok özleyeceğim'

T24 - Galatasaray'dan İspanya La Liga takımlarından Valencia'ya transfer olan Mehmet Topal, takımını çok özleyeceğini söyledi. Bu arada Galatasaray, altyapıdan gelen genç oyuncusu Emre Çolak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.





Topal, transferinin aylardan beri konuşulduğunu vurgulayarak, ''Gizli kalan bir durum değildi. Süreç son iki hafta biraz daha hızlandı. Başkanım ve yönetim kurulu da müsaade etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı saha içinde ve saha dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım'' diye konuştu.





En çok Galatasaray forması ile Ali Sami Yen Stadı'na çıkmayı özleyeceğini belirten Mehmet, ''Fakat kendimi geliştirmem ve farklı tecrübeler kazanmam için bu transfer gerekiyordu'' ifadesini kullandı.





Bu transferin gündeme gelmesinin ardından Valencia takımını ve şehri incelemeye başladığı söyleyen Mehmet, çok iyi futbolcuları olan bu kulüpte en iyisini yapmaya çalışacağını dile getirdi.





Galatasaraylı taraftarlara da desteklerinden ötürü çok teşekkür eden başarılı futbolcu, ''Daha iyi dereceler, şampiyonluklar kazanmayı isterdik ama futbolda bu sonuçlar da var. Şunu bilmeliler ki, bir yanlışımız olduysa istem dışıdır'' diyerek sözlerini noktaladı.







Galatasaray altyapıdan Emre Çolak ile sözleşme imzaladı







Galatasaray Kulübü, altyapıdan gelen genç oyuncusu Emre Çolak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.





Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol A.Ş. ile futbolcu Emre Çolak arasında 31 Mayıs 2014 tarihine dek geçerli olacak bir sözleşme imzalanmıştır'' denildi.

