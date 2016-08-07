Galatasaray'ı bezdiren adam: Jürgen Klopp

Felipe Melo'nun gidişi sonrası ön libero mevkiini bir türlü dolduramayan Galatasaray, bu bölgeye ilaç olması için Liverpool'un tecrübeli ismi Lucas Leiva'yı gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı orta saha ve kulübüyle transfer konusunda her konuda anlaşmasına karşın, oyuncuya resmi imzayı attıramıyor. Sebebi ise, İngiliz ekibin menajeri Jürgen Klopp...

Alman teknik adam, sakatlıkları bulunan Mamadou Sakho, Joe Gomez ve Joel Matip'in, sezon açılışını kaçırak olması nedeniyle bir hayli endişeli. Elinde bu oyuncuların alternatifi olarak Leiva'dan başka kimse kalmayan Klopp, yerine başka defansif bir oyuncu alınana dek Brezilyalının Galatasaray'a gidişine izin vermeyi düşünmüyor. Galatasaray ise oyuncunun ve kulübün bu transfere sıcak bakması nedeniyle, son ana kadar meselenin peşini bırakmayacak.