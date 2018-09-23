Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Ozan Kabak yalanlaması

Galatasaray Kulübü, bugün medyada genç futbolcular Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın sözleşmelerinde serbest kalma maddesi olduğuna dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Oyuncuların sözleşmesinde böyle bir madde bulunmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı medya organlarında, futbolcularımızdan Yunus Akgün ve Ozan Kabak’ın sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna dair haberler yayınlanmıştır.

Bu haber tamamen asılsız ve yalandır.

Kamuoyuna duyurulur"