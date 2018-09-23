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Spor

Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Ozan Kabak yalanlaması

Genç oyuncuların sözleşmelerinde serbest kalma maddesi olduğu iddia edilmişti

23 Eylül 2018 20:22

Galatasaray Kulübü, bugün medyada genç futbolcular Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın sözleşmelerinde serbest kalma maddesi olduğuna dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Oyuncuların sözleşmesinde böyle bir madde bulunmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı medya organlarında, futbolcularımızdan Yunus Akgün ve Ozan Kabak’ın sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna dair haberler yayınlanmıştır.

Bu haber tamamen asılsız ve yalandır.

Kamuoyuna duyurulur"

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