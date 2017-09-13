Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, mobil iletişim ve teknoloji firması Fluo ile şort sponsorluk anlaşmasına varıldığını imza töreni ile açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios Mavrogenis ve Fluo Mobile Ülke Müdürü Batuhan Manzakoğlu da hazır bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek imza töreninde yaptığı konuşmada, “Galatasaray, Türkiye’nin en çok bilinen, en çok tanınan, enlerin, ilklerin takımı. Bu çerçevede büyük firmaların, başarıya odaklanmış firmaların en çok partnerlik ve sponsorluk talebi gören kulübü. Fluo da isminden söz ettirmeye başlayan önemli bir marka. Bu iş birliği, her iki taraf içinde güç birliği olacaktır. Fluo, şampiyonluk yolumuzda bize katkıda bulunacak. 2017-2018 sezonunda Fluo ile yapılan bu anlaşma bize uğurlu olacaktır. Bu iş birliğinin Fluo’nun Türkiye’deki başarısına katkı vereceği de kaçınılmazdır. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Fluo firmasına da Türkiye’de başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios Mavrogenis ise “Üç sene önce Türkiye’de pazara giriş yaptık. 2 sene önce de Türkiye’de Fluo markasını yarattık. Bu sene de Türkiye’de büyük yatırım yapmaya karar verdik. Markamızın değerini Türkiye’de yükseltme ve Fluo’nun değerini ve felsefesini Türkiye’de aktarmak için Galatasaray ile böyle bir anlaşma yapmaya karar verdik. Galatasaray çok büyük bir marka ve biz Galatasaray ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliğinin daha da iyi olmasını diliyorum. Bu sene Galatasaray’a başarılar ve iyi bir sezon geçirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü de imza töreninde yaptığı açıklamada “Fluo, Yunanistan’da çok dinamik, enerjik bir teknoloji ve iklimlendirme firması. Bu pazarda güçlü olmak için Galatasaray gibi Türkiye’nin spordaki en önemli markasıyla iş birliğine gittiler. Hep beraber başarılı bir iş yapacağımıza iniyorum. Türkiye pazarında kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Fluo Mobile Ülke Müdürü Batuhan Manzakoğlu da “Böyle bir iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Özellikle tablet, cep telefonu ve iklimlendirme sistemlerinde Türkiye’ye yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Umuyorum çok başarılı bir birliktelik olur ve Galatasaray ile beraber bu sezon önemli başarılar elde ederiz” açıklamasında bulundu.

Atılan resmi imzaların ve fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarının sorularına cevap veren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hem futbolda hem de diğer branşlarda sponsorluk anlaşmaları için çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde bu konularda da bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.