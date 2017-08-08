Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray ile Workinton arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nun 'yaşayan stada' dönüşmesi adına atılan adım, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü (COO) ile Workinton CEO’su Pınar Massena’nın katıldığı basın toplantısı ve imza töreniyle resmen duyuruldu.

Yapılan anlaşmayla; Türk Telekom Stadyumu sadece maç günleri değil, yılın 365 günü çalışanların ofislerde işlerini yürüttüğü mekana dönüşecek.

Galatasaray Kulübü'nün sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Burada çalışmak Galatasaraylılar'a

keyif verecek"

Basın toplantısında konuşan Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, "Kulüplerimiz sahada mücadele ediyor. Sahadaki başarı için farklı gelir kaynaklarına ihtiyaç var. Bu nedenle taraftarla bütünleşmemiz gerekiyor" dedi ve proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu proje Türkiye'de bir ilk. Galatasaray Workinton arasındaki bu oluşumla statların içerisindeki bu ortak çalışma alanlarının halka açılıyor. İki markanın bir araya gelmesi sinerji yarattı. Galatasaray Workinton yaşayan stat projesinin ilk adamı. Yaptığımız ofislerle taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'nda maç izlemenin ötesinde burayı ofis olarak kullanabilecekler. Burada iş üretilecek, proje üretilecek, aynı zamanda maç izlenecek... Burada çalışmak Galatasaraylılara keyif verecek."

"Galatasaray taraftarını evlerine bekliyorum"

Galatasaray Workinton iş birliği sonrası stat turu ve stat müzesinin sırada olduğunu müjdeleyen Ali Öğüdücü, "Co Working alanlarımızı spor salonları, stadyum lokantası takip edecek. Stat etrafındaki gelişmeyi de göz önüne alırsak şehrin dışında denilen alanın cazibe merkezi olduğunu kısa zaman sonra göreceğiz" diye konuştu. Öğüdücü son olarak "Başta başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere Galatasaray'ın profesyonel kadrosuna teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Galatasaray taraftarını ve Galatasaray taraftarı olmayanları bu keyifli çalışma alanına davet ediyorum. Galatasaray taraftarını evlerine bekliyorum" dedi.

"Maç heyecanı ofislere taşınıyor"

Workinton CEO’su Pınar Massena da yaptığı konuşmada "Bu birliktelikten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Galatasaray Workinton markasını ortaya çıkartmış olduk. Böyle büyük bir spor kulübü ve markanın yanında olmak bizim için gurur verici. Galatasaray Yönetimi, Ali Öğüdücü ve ekibinin yoğun çalışmalarıyla ve birlikteliğimizle güzel bir iş ortaya çıkardık. Coworking sektörünün Türkiye'deki en geniş örneği Workinton... Galatasaray 14. noktamız olacak. 14 noktada 12 bin metrekareye varan ofis alanlarımız mevcut. Dünyada yükselen trendin de ilk örneği. Bünyemizdeki çeşitli çalışma alanlarımızda 15 bin kişi hizmet ediyor. Galatasaray ile birlikte maç heyecanını ofislere taşıyacağız" diye konuştu.