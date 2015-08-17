T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan yeni İbrahimovic açıklaması

Yapılan açıklamada, kaynağı belirsiz haberlere itibar gösterilmemesi talep edildi

17 Ağustos 2015 22:28

Galatasaray Kulübü, Paris Saint Germain oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in transfer edileceğine dair basında yer alan haberlere ilişkin olarak, "Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan maksatlı haber ve yorumların hız kesmeden sürdüğünü görüyoruz. Galatasaray taraftarlarının, amacı ve kaynağı belirsiz bu tür spekülatif haberlere itibar gösterilmemesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Değerli Galatasaraylılar,

Daha önce pek çok kez gündemimizde olmadığını belirtmemize ve bunu resmi sitemizden de duyurmamıza rağmen, Paris Saint Germain Kulübü'nün futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan maksatlı haber ve yorumların hız kesmeden sürdüğünü görüyoruz.

Galatasaray taraftarlarının, amacı ve kaynağı belirsiz bu tür spekülatif haberlere itibar göstermemesini rica eder; transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri Galatasaray’ın resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu

ETİKETLER

zlatan ibrahimovictransfergalatasarayhaberbasınitibaretmeyinkaynak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24