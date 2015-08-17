Galatasaray'dan yeni İbrahimovic açıklaması

Galatasaray Kulübü, Paris Saint Germain oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in transfer edileceğine dair basında yer alan haberlere ilişkin olarak, "Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan maksatlı haber ve yorumların hız kesmeden sürdüğünü görüyoruz. Galatasaray taraftarlarının, amacı ve kaynağı belirsiz bu tür spekülatif haberlere itibar gösterilmemesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Değerli Galatasaraylılar,

Daha önce pek çok kez gündemimizde olmadığını belirtmemize ve bunu resmi sitemizden de duyurmamıza rağmen, Paris Saint Germain Kulübü'nün futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan maksatlı haber ve yorumların hız kesmeden sürdüğünü görüyoruz.



Galatasaray taraftarlarının, amacı ve kaynağı belirsiz bu tür spekülatif haberlere itibar göstermemesini rica eder; transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri Galatasaray’ın resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden ifade etmek isteriz.



Saygılarımızla,



Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu