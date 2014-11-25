T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e suç duyurusu

Galatasaray, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e, Süper Kupa finali sonrasında Felipe Melo'ya yönelik sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu

25 Kasım 2014 18:19

Galatasaray, sosyal medya hesabından Brezilyalı futbolcu Felipe Melo için "Belediye sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bu iş bana kalacak" şeklinde mesaj yazan Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel için suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray adına verilen dilekçede, Volkan Demirel'in “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettiği öne sürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç yerinin Manisa olduğunu belirterek soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik verdi. Dosya, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ETİKETLER

volkan demirelgalatasarayfelipe melosokak köpeklerifenerbahçesuç duyurusu

İlgili Haberler

Volkan Demirel: Hareketim milat olacak, bunu biri yapmalıydı, ben oldum

Volkan Demirel olaylı maçtan sonra ilk kez konuştu ve o gece yaşadıklarını anlattı

Volkan Demirel küfür edenlerden şikâyetçi oldu

Volkan Demirel, Türkiye-Kazakistan maçı öncesinde kendisine ve ailesine küfür edilmesine avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24