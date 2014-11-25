Galatasaray'dan Volkan Demirel'e suç duyurusu

Galatasaray, sosyal medya hesabından Brezilyalı futbolcu Felipe Melo için "Belediye sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bu iş bana kalacak" şeklinde mesaj yazan Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel için suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray adına verilen dilekçede, Volkan Demirel'in “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettiği öne sürüldü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç yerinin Manisa olduğunu belirterek soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik verdi. Dosya, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.