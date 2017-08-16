Galatasaray'dan Vida atağı

Bu sezon Süper Lig'de transfere en çok para harcayan takım olan Galatasaray'ın, Dinamo Kiev forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın transferi için de temaslara başladığı ileri sürüldü.

29 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile el sıkıştığı bilinirken siyah beyazlılar, Ukrayna kulübünün 6 ay sonra sözleşmesi bitecek oyuncunun bonservisini yüksek tutması nedeniyle transferi henüz bitirememişti.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle 1.4 milyon Euro ekside olan Beşiktaş, bu sorunu nasıl çözeceğini düşünürken; transferin hızlı ekibi Galatasaray, Vida için devreye girerek tüm planları bozdu.

Yeni transferlerinden Medel'i yaşı ilerleyen Atiba'nın yerine düşünen Beşiktaş'ın Pepe'nin yanında oynatmak istediği stoper olan Vida'nın Galatasaray'a gitmesi halinde nasıl bir formül uygulayacağı henüz bilinmiyor.