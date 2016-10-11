Galatasaray'dan üyelere 'sigara içmeyin' uyarısı

Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu Toplantısı'na gelecek üyelere sigara uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre; Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısının yarın yapılacağı belirtilirken, altına da dikkat çekici bir not düşüldü. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak toplantının gündem maddeleri sıralanırken, duyurunun en altında ise "4207 sayılı yasa gereği; eğitim kurumları içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır" uyarısı yer aldı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantılarında bazı Divan Kurulu üyelerinin salonda sigara içme yasağına uymamaları nedeniyle böyle bir uyarıda bulunulduğu öğrenildi.