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Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya verilen listede 10 numara Belhanda'nın!

Galatasaray'da 10 numarayı giyen Sneijder'in UEFA listesine dahil edilmemesi dikkati çekmişti

08 Temmuz 2017 17:07

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek olan Galatasaray, kadroyu UEFA'ya iletti. UEFA'ya gönderilen kadroda Wesley Sneijder yer almazken, oyuncunun giydiği 10 numaralı forma da sarı-kırmızılıların yeni transferi Younes Belhanda için kaydettirildi.

BeINSports'un haberine göre; bir süredir kulüpten ayrılması konusu menajeri ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında yoğun mesaiye neden olan Sneijder, Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer almadı ve 10 numaralı forma Faslı Belhanda'ya verildi.

Sarı-kırmızılı ekibe geldiğinde, "Sneijder giderse 10 numaralı formayı ben giyeceğim" diyen Belhanda da, Hollandalı yıldız oyuncu takımdan ayrılmasa bile Galatasaray'ın İsveç'in Östersunds takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme mücadelelerinde 10 numaralı formayı giyecek.

 

 

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