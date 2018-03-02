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Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya tanışma ziyareti

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler, UEFA Genel Merkezi'ne giderek yetkililerle tanışma ziyaretinde bulundu

02 Mart 2018 18:01

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler, UEFA Genel Merkezi\'ne giderek yetkililerle tanışma ziyaretinde bulundu.
9 Mart tarihinde yapılacak olan büyük görüşme öncesinde İsviçre\'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi\'ne giden Başkan Cengiz, \"Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA\'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek\" dedi.
Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, Sermaye Piyasası Kurulu\'ndan (SPK) gelecek parayı da UEFA yetkililerine anlatacaklarını söyledi.
 

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